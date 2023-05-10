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الأربعاء، 10-05-2023 10:56 ص

قائد القوات الأوكرانية يتخلف عن لقاء رؤساء أركان الناتو

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأميرال روب باور أن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني رفض المشاركة في جلسة اللجنة على مستوى رؤساء الأركان بسبب "الوضع الصعب" في أوكرانيا.

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وقال باور في خطاب ألقاه في افتتاح اجتماع رؤساء أركان الناتو، اليوم الأربعاء: "تلقيت يوم أمس رسالة من قائد القوات الأوكرانية زالوجني أخبرني بأنه لا يمكنه المشاركة في جلسة اللجنة العسكرية لحلف الناتو حتى عبر الفيديو بسبب الوضع المتوتر على الأرض".

وأضاف أن الممثل العسكري لأوكرانيا في بروكسل سيبلغ بلدان الناتو عن استعدادات القوات الأوكرانية للهجوم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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