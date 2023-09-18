إطلاق حملة تطعيم في المناطق الليبية المنكوبة

الوكيل الاخباري- أفاد مصدر بأن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أطلق حملة تطعيم تستهدف مقدمي الخدمات الصحية وفرق الإغاثة والأطفال في المناطق المنكوبة في درنة للوقاية من الأمراض.

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وذكر المصدر أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طالب الحكومة الليبية المنبثقة عنه بإعلان عدد ضحايا الفيضانات والسيول بشكل يومي بدلا من تناقل أرقام غير صحيحة عبر العديد من الوسائل الأخرى.



وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا.