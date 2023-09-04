الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شاب طعناً وإصابة آخر خلال مشاجرة في الكرك

مشروب شهير يحمي من الجلطات

إعلان هام من محمد بن سلمان حول أزمة المياه العالمية

طبيب يحذر: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالصداع التوتري

بوتين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب بشرط

بايدن: لن اتقاعد وسوف اخوض الانتخابات القادمة

مجلس الوزراء يحيل 73 موظفاً في التربية إلى التقاعد - أسماء

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل هاكوز

تحذير شديد اللهجة من دولة الكويت لهذه الفئة!

الإثنين، 04-09-2023 09:28 م

إعلان هام من محمد بن سلمان حول أزمة المياه العالمية

1


الوكيل الاخباري - أعلن الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن تأسيس السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" تهدف المنظمة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

وبينت أنه تأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
474

حميدتي ينفي إعدام الأسرى في السودان

44

توقعات بفرار 1.8 مليون سوداني إلى دول الجوار بسبب الحرب

64f61bd54c59b72ee5676006

رجل أعمال سوري مهدد بـ10 سنوات حبسا لتورطه بعملية نصب في الجزائر

179483Image1-775x445_d

أوكرانيا: وزير الدفاع يقدم استقالته

thumbs_b_c_90eae9edf2f68313e660c796b3c22df7

بوتين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب بشرط

64f6102d4c59b735ab59d61d

"سوريا الديمقراطية" ترسل تعزيزات بعد أسبوع من التصعيد في دير الزور

أخبار متعلقة
64f5a0394c59b736865c6ee4

طهران تعلن بدء السفير الإيراني الجديد لدى السعودية عمله في الرياض غدا

main_image64f34551bdf44

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة امير

64e444ec4c59b725244749f3

وسائل إعلام إيرانية تكشف عن اسم سفير السعودية الجديد لدى طهران

64e226cb4236045fa57eef33

البرَد يكسو مناطق في السعودية باللون الأبيض-فيديو

1258774379

وزير خارجية إيران يصل الرياض في أول زيارة بعد استئناف العلاقات

64da121d4c59b736c304b497

عبداللهيان: سأزور السعودية في الأيام القادمة