إعلان هام من محمد بن سلمان حول أزمة المياه العالمية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أعلن الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن تأسيس السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" تهدف المنظمة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.وبينت أنه تأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم.