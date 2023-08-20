الأحد 20-08-2023
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الأحد، 20-08-2023 06:08 م

البرَد يكسو مناطق في السعودية باللون الأبيض-فيديو

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الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق تساقط حبات البرد على شمال غرب منطقة أبها.

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وتداول رواد المواقع والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، الذي يظهر سقوط حبات برد كبيرة الحجم، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض.

وقال موثق مقطع الفيديو: "بردية جميلة..الأجواء في مرتفعات عسير شتوية، تغير درجات الحرارة 10 درجات، شوفوا البرد شيء خيالي".

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقع على عدة مناطق في المملكة اليوم الأحد، لافتا إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بزخات من البرد على عدة مناطق.

 

 




 

 


 

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