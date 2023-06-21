الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

صدور ارادة ملكية سامية

إنفجار يهزّ العاصمة الفرنسيّة باريس - فيديو

الزميلة فرح العطيات من "الغد" تفوز بجائزة "التميز الإعلامي العربي" عن فئة أفضل تحقيق استقصائي

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة بـ"الجمارك"

قرار من ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من نهاية العام الحالي

الحنيطي يعزي بالشهيد علي الحراسيس

الحنيطي يزور الطيار القصاص ويصدر توجيهات

وزير البيئة يلتقي السفير الأسترالي

بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الاوقاف توضح حول وفاة حاج أردني بالسعودية

الأربعاء، 21-06-2023 07:17 م

إنفجار يهزّ العاصمة الفرنسيّة باريس - فيديو

main_image649319e2baec8


الوكيل الاخباري - أكدت شرطة باريس وقوع انفجار غاز في الدائرة الخامسة بالعاصمة ـ بالقرب من متحف اللوفر ، ودعت السكان إلى تجنب المنطقة.

وفيما لم يعلن عن وجود مصابين او ضحايا ، ولم يعلن عن أسباب الانفجار ، ورجحت مصادر فرنسية أن الحادثة عبارة عن انفجار غاز.

اضافة اعلان

 

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6492fdcd4c59b76d9b6d62ac

نص البيان المشترك الصادر في ختام الجولة 20 للقاء أستانا

6492fb5a4236042b7e7f6874

عقب 6 أعوام من الجمود.. كوريا الجنوبية تستأنف مشاريعها في العراق

6492f7094c59b770ad468ae5 (1)

وزير الدفاع التركي: أنقرة وبغداد ستعززان التعاون بمكافحة الإرهاب

6492f9ec4c59b772c62e3906

كييف تعول على استلام 500 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب

علم-باراغواي

باراغواي تعتقل ألمانياً بحوزته سلاح ناري عند مدخل السفارة الأميركية

223290

غوتيريش ينتقد «النقص المزمن في التمويل» للمساعدات الإنسانية

أخبار متعلقة
b8a9ebf7-0944-425e-9781-ff2c855505d2

ماكرون: أوكرانيا تسلمت منظومة "سامب-تي" للدفاع الجوي

647d78984236042bc30a4c43

سقوط مسيرتين على طريق سريع في مقاطعة كالوغا

647acf71423604048f701041

فرنسا تقيد صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة وسط مطالب بتدخل الرباط

6471b2e84c59b778a55fe8bc

انفجار بالقرب من خط أنابيب النفط في مقاطعة بسكوف الروسية