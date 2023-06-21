إنفجار يهزّ العاصمة الفرنسيّة باريس - فيديو

الوكيل الاخباري - أكدت شرطة باريس وقوع انفجار غاز في الدائرة الخامسة بالعاصمة ـ بالقرب من متحف اللوفر ، ودعت السكان إلى تجنب المنطقة.



وفيما لم يعلن عن وجود مصابين او ضحايا ، ولم يعلن عن أسباب الانفجار ، ورجحت مصادر فرنسية أن الحادثة عبارة عن انفجار غاز.

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A LOCAL CITY OFFICIAL IN PARIS SAYS SEVERAL BUILDINGS ABLAZE AFTER THE BLAST AND ARE IN FIRE. BREAKING: A large explosion has been reported in #Paris #France 5th arrondissement, also known as the Latin Quarter.A LOCAL CITY OFFICIAL IN PARIS SAYS SEVERAL BUILDINGS ABLAZE AFTER THE BLAST AND ARE IN FIRE. pic.twitter.com/uprpIEtbn9 June 21, 2023