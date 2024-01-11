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الخميس، 11-01-2024 12:48 م

إيران تعلن اعتقال 35 شخصا على صلة بهجمات كرمان

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الخميس، بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت 35 شخصا إضافيا، على صلة بهجمات كرمان قرب مرقد قاسم سليماني التي أودت بحياة قرابة 100 شخص.

ولفتت الوكالة إلى أنه "تم حتى الآن اعتقال 35 شخصا في محافظات كرمان، وسيستان وبلوشستان، وخراسان الرضوية، وأصفهان، وطهران، وأذربيجان الغربية، كما تم التعرف على عدد من المتورطين خارج إيران "على الجانب الآخر من الحدود" وفق تعبير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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وأكدت الوكالة أن "وزارة المخابرات تلاحق هؤلاء بشكل جدي، وأنها لن تتوقف حتى تحقيق العدالة بالكامل في حقهم".

 

ووقع الهجوم في كرمان، في 3 يناير، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.

 

RT

 




 

 


 

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