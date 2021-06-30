الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يعلن تلقي أكثر من 111 ألف شخص لقاح كورونا في الأردن الأربعاء

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 31

رئيس الوزراء يؤكد على عودة الموظفين للعمل بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من الغد

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

تمديد العمل بمنح الخصم على الأبنية والأراضي

إعفاءات هامة من مجلس الوزراء للتخفيف عن المواطنين

111445 عدد من تلقوا اللقاح بالأردن اليوم

لجنة الاوبئة : المزج بين المطاعيم المضادة لكورونا تحت الدراسة ولم يُطبق بعد

جمع 5 آلاف عينة من مصانع ومنشآت اقتصادية بعد تسجيل إصابات في الكرك

عطلة في العراق بسبب درجات الحرارة

الأربعاء، 30-06-2021 08:48 م

إيران تعلن عن تعاون بين طهران ودمشق في مجال النقل الجوي

منظمى


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، عن اجتماع مشترك ضم مسؤولين لهذه المنظمة الوطنية ونظرائهم بمؤسسة الطيران المدني السوري ومباحثات الجانبين بشأن التعاون في مجال النقل الجوي.

اضافة اعلان


وأوضحت المنظمة الإيرانية في بيان لها، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بين رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني تروج دهقاني، ومسؤولي مؤسسة الطيران المدني السوري، تم الاتفاق على تسيير رحلات نقل سورية عبر سماء إيران. 


وأضاف البيان، أن هذا الاتفاق جاء تلبية لطلب الجانب السوري بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية.


وأكدت منظمة الطيران المدني الإيراني، في هذا البيان، استعدادها للتعاون مع نظيرتها السورية في مختلف المجالات ذات الصلة، ومنها : تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية وتبادل الخبرات في مجال تأسيس شبكات المراقبة بين البلدين.  


علما أن أكثر من 3 رحلات جوية مباشرة أسبوعيا تجري بين طهران ودمشق.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60dcb99642360404a05fded9

واشنطن تدعو الاحتلال إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية

1-1448236

بعد تعزيز انتشار الجيش اللبناني.. الهدوء يعود إلى طرابلس

60dc85184c59b7105009b354

اليمن.. وصول 86 طنا من المواد الطبية إلى مطار صنعاء

60dc6fea4c59b774ae398978

6 وفيات جراء موجة الحر في الولايات المتحدة

tg,vd]h

ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 16

اغتيال

اغتيال ناشط في ' حزب الإصلاح' اليمني بعدن

أخبار متعلقة
00d47504-1d28-4056-afd0-7a679589b187_16x9_1200x676

إيران: تمديد الاتفاق مع الطاقة الدولية قد يجعل المفاوضات في فيينا استنزافية

1035740703_0_59_1280_779_1200x0_80_0_1_d76f9636544109eb0b7b96180767d320

إيران: امتلاك طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كم

ايران-محمد-باقر-قاليباف

إيران: لن نقدم صور مواقع نووية لوكالة الطاقة الذرية

60c9dae442360436ca5d78b1

العراق: مصرع وإصابة 3 عراقيين بانفجار مخلفات حربية

iransanction21-5-21-730x438-1

إيران: الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا تعود إلى دولها لاتخاذ القرار

145-230918--_16081c9de5fa4b_700x400

الولايات المتحدة تأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة