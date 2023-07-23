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إيران.. مقتل 4 شرطة بهجوم إرهابي في سيستان وبلوشستان

الأحد، 23-07-2023 04:37 م

إيران.. مقتل 4 شرطة بهجوم إرهابي في سيستان وبلوشستان

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الوكيل الإخباري- قتل 4 من عناصر الشرطة الإيرانية اليوم الأحد بهجوم إرهابي في محافظة سيستان و بلوشستان جنوب شرقي البلاد.اضافة اعلان


وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، إن الواقعة حصلت في مدينة زاهدان بالمنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد.

وزاهدان هي عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم لكل من باكستان وأفغانستان. وهذا الإقليم من أفقر أقاليم البلاد ويمثل ممرا رئيسيا لتجارة المخدرات.

وجاء في تقرير "تسنيم" أن "مهاجمين قاموا اليوم بنصب كمين لسيارة للشرطة.. وأطلقوا النار عليها". ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم وما هي دوافعها.

 




 

 


 

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