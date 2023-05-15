الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

خارجية الجزائر تعزي في وفاة سفير لديها

تسجيل 63.8 ألف عقد زواج في الأردن العام الماضي

الزراعة: إتلاف 120 طن من الموز المستورد خلال شهر

اليرموك تستحدث سبعة تخصصات أكاديمية نوعية جديدة

زيلينسكي يعلن عن زيارة مفاجئة إلى لندن

الخدمة المدنية تعلن وظائف شاغرة - تفاصيل

إيرلنديون يضرمون النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين

البنك الدولي: خفض معدل الفقر بالأردن لن يكون سريعاً في 2023

تزامنا مع انتخابات رئاسة تركيا.. ماذا تعني "جولة الإعادة"؟

حادث بين 5 مركبات على طريق المطار

الإثنين، 15-05-2023 09:35 ص

إيرلنديون يضرمون النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين

6461c9274c59b730c7135f3c


الوكيل الإخباري- أقدم مواطنون في إيرلندا على إضرام النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين بمدينة بونكران شمالي البلاد.

وأفادت صحيفة "دونيغال ديلي" نقلا عن الشرطة ومالك المبنى أن خدمات الطوارئ تلقت بلاغا حول الحادث في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.

وكتب رجل الأعمال بيتر كيسي في تغريدة على "تويتر": "لقد تعرض المركز غير الربحي للاجئين الأوكرانيين في بونكران للاقتحام، ولحقت به أضرار جسيمة جراء النيران".

وفي وقت لاحق، وعد بإصلاح المبني الذي "دمره قطاع الطرق" بحسب تعبيره.

ووفقا للسلطات الإيرلندية، وصل أكثر من 70 ألف لاجئ أوكراني إلى البلاد منذ فبراير 2022.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6461d0d742360402b12c591b

الصين تحكم على مواطن أمريكي بالسجن مدى الحياة

6461d7e54c59b71a9d717c27

خارجية الجزائر تعزي في وفاة سفير لديها

6461d55a4c59b73e20306231

زيلينسكي يعلن عن زيارة مفاجئة إلى لندن

podyumdan-tbmm-ye-yuruyus-ak-parti-nin-adaylari-15753662_7213_m

سيدا ساريباش.. ملكة جمال تفوز في انتخابات البرلمان التركي

240138

تزامنا مع انتخابات رئاسة تركيا.. ماذا تعني "جولة الإعادة"؟

_129644560_p0fm8bj2

ماذا نعرف عن رجب طيب أردوغان؟

أخبار متعلقة
644a68aa423604778b1db6e7

7 قتلى جراء حريق في قطار ركاب جنوبي باكستان

644623d64236046f5e3e5047

بالفيديو.. اندلاع حريق بمحرك طائرة "أمريكان إيرلاينز"

643b8b424c59b72ce338bea6

روسيا: الجيش الأوكراني يكثف عملياته باتجاه زابوروجيه

image (27)

بايدن يعلن عزمه خوض سباق الرئاسة في 2024