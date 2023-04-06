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الخميس، 06-04-2023 08:20 م

إيطاليا.. إصابة رئيس الوزراء الأسبق بسرطان الدم

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني يعالج من سرطان الدم في مستشفى بمدينة ميلانو.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مقربة من برلسكوني (86 عاما) إن برلسكوني بدء بالفعل العلاج الكيمياوي.

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وأعطى الأطباء برلسكوني الجرعة الأولى المضادة "لأحد أشكال سرطان الدم" مساء أمس الأربعاء. كما أشارت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية عن نوع من اللوكيميا.


وكان برلسكوني نقل أولا إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو بسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، ومن حينها يوجد في الرعاية المركزة.

 

البيان

 




 

 


 

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