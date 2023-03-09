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الخميس، 09-03-2023 09:49 ص

روسيا تطور سفينة أبحاث عملاقة لدراسة القطب الشمالي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير سفينة أبحاث بحرية كبيرة لدراسة القطب الشمالي.

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وحول الموضوع قال رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للأرصاد الجوية والمائية والرصد البيئي، إيغور شوماكوف: "وقعت الهيئة مع شركة بناء السفن الروسية المتحدة عقودا لتطوير سفينة الأبحاث البحرية إيفان فرولوف، والتي ستستخدم في دراسة القطب الشمالي".


وأضاف "لدينا جدول عمل مكثف للعمل على المشروع الجديد، تم وضع جداول العمل على مشروع السفينة حتى عام 2028، سيتم تشغيل هذه السفينة في إطار البرنامج الروسي لدراسة القطب الشمالي، وبإشراف معهد الأبحاث الروسي للقطبين الشمالي والجنوبي، العام الماضي وقع رئيس الوزراء الروسي مرسوما لتخصيص 39.7 مليار روبل لهذا المشروع".

ومن المفترض أن تستوعب السفينة الجديدة التي يبلغ مقدار إزاحتها حوالي 25 ألف طن 20/ مختبرا علميا، وأن تجهّز بمهابط لمروحيات 8 أو Mi-38 أو Ka-32 الروسية، وأن تكون قادرة على نقل البضائع والمعدات العلمية إضافة إلى طاقمها و170 عالم وباحث.


وبفضل التجهيزات الخاصة التي ستحصل عليها هذه السفينة ستكون قادرة على إنزال المعدات وأفراد البعثات العلمية على الشواطئ غير المجهزة، كما ستزود بمعدات لدراسة قاع المحيطات والبحار ودراسة الظواهر التي تحصل في الغلاف الجوي للأرض.

 

RT

 




 

 


 

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