إيطاليا .. برلسكوني يخرج من العناية المركزة

الوكيل الاخباري - لم يعد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بحاجة إلى العلاج في العناية المركزة، حسبما قال شقيقه لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" ووكالة أنباء "أدنكرونوس".



وقال باولو برلسكوني اليوم الأحد: "كل شيء على ما يرام".



وقبل وقت قصير من تصريحاته، ذكرت عدة وسائل إعلام إيطالية أن رئيس الوزراء الأسبق /86 عاما/ سينقل إلى الجناح العادي.



وتم إدخال برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو في بداية أبريل، وهو يعاني من سرطان الدم المزمن وعولج أيضا من الالتهاب الرئوي.

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