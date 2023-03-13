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الإثنين، 13-03-2023 09:28 ص

إيطاليا تعلن فقدان حوالي 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

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الوكيل الإخباري- أفاد خفر السواحل الإيطالي، أن حوالي 30 مهاجرا في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل الليبي.

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وقال خفر السواحل في بيان، "تمت عملية الإنقاذ خارج منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الإيطالية، مسجلة عدم نشاط المراكز الوطنية الأخرى للتنسيق والإنقاذ البحري المتورطة في المنطقة".

وبحسب البيان، أنقذت سفينة شحن 17 مهاجرا، بينما لا يزال 30 آخرون في تعداد المفقودين.

وكانت السلطات الإيطالية أطلقت يوم الجمعة الماضي، عملية إنقاذ ضخمة تشمل خمسة زوارق دورية وثلاث سفن وطائرة خفر السواحل انضمت إليهم سفينة للبحرية لإنقاذ أكثر من ألف مهاجر انطلقوا من سواحل برقة (شرق ليبيا) على متن ثلاثة قوارب صيد كبيرة على بعد 100 ميل جنوب شرق روكيلا أيونيكا المطلة على البحر الأيوني بمقاطعة كالابريا.

وكانت منظمة "ألارم فون" قد أعلنت في وقت سابق أن 500 مهاجر على متن قارب قبالة ساحل صقلية بحاجة للإنقاذ.

وحسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" يعتبر طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط الأكثر نشاطا في الشهرين الأولين من هذا العام، مع ما يقرب من 12000 مهاجر غير نظامي، ما يعادل ضعف الوافدين مقارنة بالعام الماضي.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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