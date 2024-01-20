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السبت، 20-01-2024 02:25 م

إيطاليا توقفت عن تزويد "إسرائيل" بالأسلحة بعد بدء الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - أشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني إلى أن إيطاليا توقفت عن توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" بعد بدء الحرب في غزة.

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وأضاف تاجاني: "منذ بداية الحرب في غزة، توقفت إيطاليا عن إرسال أي نوع من الأسلحة إلى إسرائيل، كل هذا محظور الآن، أوقفنا جميع عمليات تسليم أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية من أي نوع".

وجاء بيان تاجاني ردا على مزاعم زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض إيلي شلاين، حيث دعت إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، وخاصة إلى "إسرائيل" حتى لا تؤجج الصراعات المستمرة في تلك المنطقة.


 




 

 


 

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