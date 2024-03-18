الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إيلات تتعرض لهجوم صاروخي فجر الاثنين

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الإثنين، 18-03-2024 09:08 ص

إيلات تتعرض لهجوم صاروخي فجر الاثنين

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الوكيل الإخباري- أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن إيلات تعرضت لقصف جوي فجر اليوم الاثنين.

وأوضح الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان أن "هدفا جويا مشبوها عبر البحر الأحمر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات".

وأضاف البيان أنه "تمت مراقبة الهدف من قبل القوات الجوية ولم تحدث أضرار ولم تقع إصابات".

وتتعرض إيلات باستمرار لهجمات غالبا ما يتبناها الحوثيون. كما نفذوا حصارا على ميناء إيلات، من خلال منع السفن من التوجه إليه واستهدافها بالصواريخ والمسيرات عند مرورها بمضيق باب المندب.

ودفع هجوم الحوثيين وتهديداتهم الشركات العالمية الكبرى إلى وقف عبور سفنها بالبحر الأحمر، أو تغيير مساراتها بالالتفاف حول جنوب أفريقيا.

وأعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض بنسبة 85% منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وعلى المدينة نفسها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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