السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

طبيب أمريكي: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أساسية لكل البالغين

28 ألفا و639 إصابة كورونا نشطة محليا

الدوريات الخارجية تحذر سالكي الطريق الصحراوي

تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية

11 إصابة بحادث بين 7 مركبات على الطريق الصحراوي

وفيات السبت 13-11-2021

قرار بردم 587 بئر مياه مخالف

الاشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة

نقابة الألبسة تطالب بتوحيد بنود التعرفة الجمركية بعموم المملكة

خبراء محليون : معالجة التضخم تتطلب سياسات اقتصادية حصيفة

السبت، 13-11-2021 07:55 ص

احتجاز مواطن روسي في هولندا بطلب من واشنطن

هولندا 2


الوكيل الإخباري - رفضت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، التعليق على احتجاز المواطن الروسي، دينيس دوبنيكوف، في هولندا بطلب من الجانب الأمريكي.

اضافة اعلان


وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قالت المتحدثة باسم الوزارة، نيكول نافاس أوكسمان: "نرفض التعليق، شكرا".


وأفاد أركادي بوخ، محامي المواطن الروسي المحتجز، لوكالة "تاس" سابقا، أن احتجاز دوبنيكوف تم بسبب اتهامه بتبييض الأموال لصالح المجرمين الإلكترونيين.


وأكد أن دفاع الروسي المحتجز يعارض تسليمه إلى الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا يستبعد أن تتم الموافقة على ذلك. ودقق أن موكله قد يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عاما، إذا أدين في الولايات المتحدة. وشدد على أن جانب الدفاع سيصر على أن دوبنيكوف "لم يعرف شيئا، ولم يعرف من أين جاءت هذه النقود، وأنه كان يعمل وفق القانون الروسي".


وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا، باحتجاز دوبنيكوف في أمستردام بطلب من وزارة العدل الأمريكية. وأضافت أن السلطات الأمريكية تتهم المواطن الروسي بتبييض الأموال لصالح مجموعة المجرمين الإلكترونيين التي أطلق عليها اسم "Ryuk" وتلقيه مكافأة بقيمة 400 ألف دولار في شكل بيتكوين. وأشارت إلى أنه من الممكن أن تقف مجموعة "Ryuk" وراء سلسلة من الهجمات باستخدام فيروسات خاصة على نظام الصحة الأمريكي في عام 2020، مؤكدة وجود مزاعم بأن المجموعة حصلت على ملايين الدولارات من ضحايا هجماتها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
97

العراق يعلن وقف الطيران المباشر مع بيلاروس

6179ced34c59b742a92326e9

السيسي يوجه رسالة إلى الليبيين

صاعقة اسوان مصر

مصر .. عاصفة تتسبب بلدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل -شاهد

afp_9lq498

بولندا .. العثور على جثة شاب سوري قرب الحدود مع بيلاروس

مسافرين

السلطات الفيدرالية الأمريكية تغرم مسافرين بحوالي ربع مليون دولار

مجلس أمن الدولي

الأمم المتحدة تجدد مهمتها في إفريقيا الوسطى