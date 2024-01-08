ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 161 قتيلا و103 مفقودين

الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في الأول من كانون الثاني الحالي، إلى ما لا يقل عن 161 قتيلا، بينما لا يزال 103 أشخاص في عداد المفقودين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، صباح اليوم الاثنين.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أدى الزلزال الذي بلغت شدته 7,5 درجة وتسبب بانزلاقات أرضية وأعقبه تسونامي، إلى إصابة نحو 560 شخصا، حسب بيان صادر عن مقاطعة إيشيكاوا، الأكثر تضررا من الكارثة.



ويواصل عمال الإنقاذ جهودهم للبحث عن أشخاص ما زالوا مفقودين أو معزولين بسبب الطرق التي تضررت من جراء الزلزال ولإيصال مواد غذائية ومعدات للمتضررين.



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، عقد الطقس البارد مهمة عمال الإنقاذ، جراء تساقط الثلوج.