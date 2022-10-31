ارتفاع عدد قتلى كارثة الجسر في الهند

الوكيل الاخباري - ارتفعت إلى 120 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند، يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، الإثنين.

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وقال قائد الشرطة في مدينة موربي حيث وقع الحادث: "عثرنا على 120 جثة حتى الآن. يرجح أن تواصل الحصيلة الارتفاع مع استمرار عمليات البحث".



وكان قتل العشرات وسقط المئات في نهر عندما انهار جسر للمشاة مكتظ بالمارة، الذين يستمتعون باحتفالات الأعياد في ولاية جوجارات غربي الهند.



ذكرت السلطات أن أكثر من 400 شخص كانوا على الجسر المعلق، الذي شُيد في الحقبة الاستعمارية، أو حوله، عندما انهار، بينما قال الوزير في الولاية هارش سانجهافي إن ما يزيد على 150 شخصا كانوا على الجسر نفسه.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS October 30, 2022

سكاي نيوز