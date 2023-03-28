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الثلاثاء، 28-03-2023 01:36 م

استطلاع: 1 من 4 ديمقراطيين يريد أن يترشح بايدن مرة جديدة

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع جديد لجامعة "مونماوث" أن واحدا فقط من بين كل أربعة ديمقراطيين يريد أن يترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه رئيسا في عام 2024.

ووجد الاستطلاع أن 25% من المستطلعين الديمقراطيين قالوا إنهم يريدون أن يترشح بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024، بينما يعتقد 44% ممن شملهم الاستطلاع أن على بايدن التنحي وترك شخصا آخر في حزبه يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024.

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وقال 30% من الديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع إنهم "ليس لديهم رأي" في هذا الشأن. 


هذا وأفاد 74% من الديمقراطيين أن لديهم رأيا إيجابيا عن بايدن، في حين أن 14% ممن شملهم الاستطلاع لديهم رأي غير مؤيد للرئيس.


وعند سؤالهم عمن يودون رؤيته كمرشح ديمقراطي لمنصب الرئيس، قال 13% من المستطلعين أنهم يؤيدون نائب الرئيس كامالا هاريس، بينما حصل وزير النقل بيت بوتيجيج والسناتور بيرني ساندرز، على 6% لكل منهما.

 

RT

 




 

 


 

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