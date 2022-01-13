الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

اقتراح قانون أميركي لمعاقبة بوتين

الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات

مخمور يحطم محتويات منزل عائلته ويعتدي على شقيقه في عمان

وفاة حدث إثر إصابته بعيار ناري في اربد

مدفأة غاز تتسبب بحريق شقة في عمّان

تنفيذ مشروع نعم أنا قادرة في جرش

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي الخميس

تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء جائحة كورونا

مراكز التطعيم بجميع الجرعات يوم الخميس - أسماء

دول أوروبية تسجل أرقاماً قياسية بحصيلة وفيات وإصابات كورونا اليومية - تفاصيل

الخميس، 13-01-2022 01:27 ص

اقتراح قانون أميركي لمعاقبة بوتين

d


الوكيل الاخباري - قدّم أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء اقتراح قانون ينصّ على فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديم مساعدات مالية لكييف إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وينصّ اقتراح قانون "الدفاع عن سيادة أوكرانيا" على فرض عقوبات على بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ومسؤولين عسكريين بارزين والعديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي في حال حصول "غزو" أو "تصاعد" للأعمال العدائية الروسية ضدّ أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202129223832525230505

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين

174953Image1

هزة أرضية تضرب شمال غرب سوريا.. هل أثرت على الأردن؟

2022-637775946370359313-35

لبنان... ميقاتي ينفي التدخل في عمل القضاء بشأن تحقيق مالي

main_image609f5d4cbf025

المغرب يطلق برنامجا لخلق 250 ألف وظيفة خلال عامين

ffae96bacc4d1a3f5368a783bf8879ac

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال غرب الصين

160-065214-officially-a-curfew-is-tes-to-confront-coruna_700x400

فرض حظر تجول ليلي في تونس بدءا من غد الخميس

أخبار متعلقة
f

البيت الأبيض : بدء الاتصال بين بايدن وبوتين