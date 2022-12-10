السبت 10-12-2022
الوكيل الاخباري

بعد ارتفاع أسعار الذهب..تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الأردن

واشنطن لم تتخذ قرارا بعد بشأن تزويد كييف بالمسيرات خوفا من إسقاطها

حنيفات: الحكومة كانت جادة منذ اليوم الأول في دعم صمود المزارعين

اكتشاف أول إصابة بجدري القردة في مصر

أسعار الذهب السبت في الأردن

فيديو .. إصابة عدد من كوادر الدفاع المدني خلال إخماد حريق في إربد

فاعليات: الحكومة وفرت إجراءات لدعم القطاع التجاري

طلبة الشامل يقدمون امتحانهم الثاني اليوم

إرشادات من الدفاع المدني للتعامل مع المدافئ

الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق وجنوب قطاع غزة

السبت، 10-12-2022 09:53 ص

اكتشاف أول إصابة بجدري القردة في مصر

جدري-القردة-1


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القردة (Mpox) لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقي العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

اضافة اعلان


يأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية.

 

عكاظ


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6394106d4c59b745c0714c28 (1)

واشنطن لم تتخذ قرارا بعد بشأن تزويد كييف بالمسيرات خوفا من إسقاطها

6393d43c423604446a762f80

كندا تفرض عقوبات على 22 إيرانيا بينهم قضاة ومسؤولو سجون

638f064c4c59b74f1167c545

كوريا الجنوبية تشغّل مركزا لتطوير المركبات الفضائية المسيّرة

9999

مجلس الأمن الدولي يناقش إمدادات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا

00

بوتين يتوعد بمحو أي دولة تهاجم روسيا بأسلحة نووية

4

العراق يدعو إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية