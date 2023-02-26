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الأحد، 26-02-2023 09:24 ص

اكتمال التحام مركبة إغاثة روسية لإعادة ثلاثة رواد فضاء

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الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" التحام مركبة فضائية روسية من نوع سويوز ليل السبت، بمحطة الفضاء الدولية بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَين وآخر أميركي عالقين في المحطة بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم.

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وأقلعت مركبة الإغاثة "إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية من دون أي شخص فيها، ووصلت إلى المحطة الفضائية بعد رحلة استغرقت يومين تقريبا، بحسب مشاهد مباشرة بثّتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).


وبحسب موقع ناسا الإلكتروني، في نهاية أيلول عام 2022، أقلع رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلاين والأميركي فرانك روبيو في مركبة "سويوز إم إس -22" الفضائية، لكن المركبة تعرضت في كانون الأول لتسرب هائل في سائل التبريد، أشارت موسكو وقتها إلى أنه ناجم عن الاصطدام بنيزك صغير.


وقررت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إرسال المركبة الفضائية "سويوز" لإعادة الطاقم في أيلول 2023.

 

بترا

 




 

 


 

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