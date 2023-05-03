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الأربعاء، 03-05-2023 11:26 ص

الأسد يستقبل الرئيس الإيراني في قصر الشعب

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الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بعد أن جرت للرئيس الإيراني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الشعب في دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما.اضافة اعلان


وعزف النشيدان الوطنيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية، بعد ذلك جرى استعراض حرس الشرف، وصافح الرئيسان بشار الأسد وإبراهيم رئيسي أعضاء الوفدين الرسميين.

ووصل رئيسي اليوم مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية لسوريا تستغرق يومين، وسيجري مع الرئيس الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

وفي استقبال الرئيس الإيراني في مطار دمشق، كان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل رئيس بعثة الشرف.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى قصر الشعب بعد المطار حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني:

–  حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية
–  مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)
–  محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع
– جواد أوجي، وزير النفط
–  عيسى زارع بور، وزير الاتصالات
–  غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية
–  عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي
–  محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية

 




 

 


 

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