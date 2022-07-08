الجمعة 08-07-2022
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اوقاف إربد الثانية تحدد 12 موقعاً كمصليات للعيد ـ أسماء
الملك مهنئا بالعيد: كل عام والأردن الغالي بخير
الخصاونة : نسبة كبيرة من الأردنيين عليهم ديون ولا يستحب شراء الاضحية بالأقساط
ولي العهد: نسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يحفظ أردننا الغالي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرّم مؤسسة المناظرات والفكر لحصولها على جائزة روّاد المناظرة الدولية
نادي مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين "IEEE" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصل على مسمى "النادي المثالي" في الجامعات الاردنية لعام 2022
"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يعود في عام 2022 بمستوى عالمي
سامسونج للإلكترونيات تطلق فيلماً قصيراًمستوحى من "Stranger Things" باستخدام جالكسي S22 Ultra
كورونا
كورونا
بريطانيا تسجل 144 ألف إصابة و303 وفيات بكورونا
قواعد دخول الأجانب إلى روسيا بعد إلغاء قيود كورونا
طبيب روسي يعلن عن اقتراب تفشي نوع فرعي من متحور أوميكرون
قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة
فيديو
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فيديو منوع
فيديو أرشيفي
قبيل عيد الأضحى.. عدسة الوكيل ترصد آراء مواطنين وتجار حول الإقبال على شراء الأضاحي
عدسة الوكيل ترصد ردود فعل طلبة التوجيهي حول مستوى أسئلة امتحان الرياضيات
خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟
معلومات هامة قبل ذبح الأضحية تعرف عليها
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
أجمل المعايدات القصيرة لعيد الأضحى المبارك
قصة مسجد نمرة.. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات
خبراء يحذرون: تغير المناخ يسبب الصلع!
اقتران لا يتكرر إلا كل 10 سنوات يشهده الحجاج غداً
ملاعب
ملاعب
التشكيل المتوقع للوحدات أمام مغير السرحان
صفقة لبنانية كبيرة لفريق الاتحاد
فادي عوض يقود فريقه لفوز جديد بالدوري الماليزي
غياب نجوم الفيصلي والوحدات عن المراكز الأولى لهدافي الدوري
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية
مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز