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الأربعاء، 08-03-2023 03:27 م

الأمم المتحدة تحتفل بيوم المرأة العالمي

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن اليوم العالمي للمرأة يمثل دعوة للوقوف مع النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن الأساسية، وتعزيز الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتسريع المشاركة الكاملة للمرأة.

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وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، أضاف غوتيريش في رسالته بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام، إلى أن موضوع هذا العام يركز على الحاجة إلى التكنولوجيا والابتكار لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوسيع مسارات التعليم والفرص للنساء والفتيات.


وبين أن النساء تشكل أقل من ثلث القوة العاملة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، داعيا إلى سد الفجوة الرقمية وزيادة تمثيل النساء والفتيات في العلوم والتكنولوجيا.


وأوضح أن "استبعاد النساء من العالم الرقمي أدى إلى خفض ما يقدر بنحو تريليون دولار من الناتج الإجمالي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العقد الماضي، وهي خسارة يمكن أن تنمو إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 من دون اتخاذ إجراء".


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "الاستثمار في المرأة يرتقي بكل الناس والمجتمعات والبلدان".

 

بترا

 




 

 


 

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