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الأحد، 20-08-2023 10:01 م

الأمم المتحدة تدعو المانحين لمنع حدوث كارثة في اليمن

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الوكيل الاخباري- ناشدت الأمم المتحدة المانحين الدوليين إلى التحرك لسد الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية باليمن للعام الحالي، لتفادي حدوث كارثة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة لملايين السكان.

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وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن،ديفيد غريسلي، في بيان اليوم الأحد، "بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي صادف 19 آب: "أدعو الدول المانحة إلى التحرك بشكل عاجل لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والتي تعاني من فجوة كبيرة تصل إلى 70 في المئة، لمنع حدوث نتيجة كارثية".


وأضاف البيان أن وكالات الإغاثة تواجه أزمة تمويل حادة عرضت الاستجابة الإنسانية للخطر، فرغم بقاء 4 أشهر فقط على نهاية العام، إلا أن خطة الاستجابة الإنسانية ممولة بنسبة 30 في المئة، حيث لم يتم تلقي سوى 1.4 من إجمالي 4.3 مليار دولار المبلغ المطلوب لمواجهة الاحتياجات في اليمن.

 




 

 


 

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