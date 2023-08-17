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الخميس، 17-08-2023 08:32 ص

بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تبحث تسليم المهام للسلطات في مالي

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الوكيل الاخباري - يبدأ رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، جون بيير لاكروا، اليوم الخميس، زيارة إلى مالي لبحث خطة الانسحاب التدريجي والمنظم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بحلول نهاية العام الحالي.

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وسيبحث المسؤول الأممي خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام، تسليم مهام البعثة للسلطات المالية ولفريق الأمم المتحدة القُطري ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2690.


وكان مجلس مجلس الأمن تبنى بالإجماع في نهاية حزيران الماضي قرارا أنهى بموجبه مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي والمعروفة باسم "مينوسما".


بترا


 




 

 


 

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