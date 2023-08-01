الأمم المتحدة: جنوب السودان على حافة أزمة غذاء كارثية

الوكيل الإخباري - حذر رؤساء 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن التقاعس عن التعامل مع أزمات الغذاء والمناخ وانعدام الأمن المعقدة في جنوب السودان سيؤدي إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش وضياع مستقبل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

اضافة اعلان



وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة استغرقت 3 أيام إلى جنوب السودان، دعا رؤساء كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي إلى مزيد من الاستثمارات في جنوب السودان لتجنب أزمة غذاء كارثية.



وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، شدد المدير العام لمنظمة (الفاو)، شو دونيو، ورئيس (إيفاد) ألفارو لاريو، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، على أن الأزمة الغذائية في جنوب السودان ستتفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية والاستثمار في القدرة على الصمود.



بترا