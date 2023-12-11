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الإثنين، 11-12-2023 12:52 م

الأمن الروسي: إحباط 14 عملية إرهابية وضبط 37 عبوة ناسفة خلال عام 2023

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الأمن الفدرالية إحباط أنشطة شبكات استخباراتية أوكرانية واسعة النطاق تتبع الخدمات الخاصة الأوكرانية، برعاية "القيمين الغربيين" على أراضي جمهورية القرم.

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وقامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية بإحباط أنشطة شبكات استخباراتية أوكرانية واسعة النطاق تحت سيطرة ما يسمى بـ (القيمين الغربيين) على أراضي جمهورية القرم لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية خطيرة ضد ممثلي الهيئات الحكومية وأفراد عسكريين بالقوات المسلحة الروسية وهيئة الأمن الفدرالية، وكذلك هجمات ضد البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه الجزيرة".

وتابع البيان أنه قد تم التعرف على المتهمين من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، حيث كانت أهداف الهجمات المخطط لها، وفقا للبيان، هي رئيس الجمهورية س.ف. أكسيونوف، ورئيس البرلمان ف.أ. قنسطنطينوف، وعمدة يالطا ي.ب. بافلينكو، والمدون الموالي لروسيا أ.ف. طاليبوف والشخصية العامة أ.أ. تساريف.

إضافة إلى ذلك، منعت السلطات الأمنية ارتكاب 14 هجمة تخريبية إرهابية، بما في ذلك انفجار 6 مناطق من مسار السكك الحديدية، ومنشأتين لمعدات توزيع الغاز، و3 محطات كهرباء فرعية، و3 مركبات. كما تم اكتشاف 15 مخبأ أعدته الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتم ضبط 37 عبوة ناسفة وأكثر من 200 كلغم من المتفجرات، وأدين 10 أشخاص بإعداد هجمات تخريبية إرهابية.

 

 

 




 

 


 

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