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الخميس، 01-02-2024 01:26 م

الأمن السعودي يقبض على 3 أشخاص في تبوك

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الوكيل الإخباري- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على 3 أشخاص، اعتدوا على آخرين بالضرب في منطقة تبوك، وأنه جرى إحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، قبضت على 3 أشخاص، ظهروا في محتوى مرئي يعتدون بالضرب على آخرين بمكان عام".

وأردف الأمن السعودي في منشوره، مساء الأربعاء، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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وأكد منشور الأمن العام السعودي أنه "جار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".


ونشر الأمن العام السعودي على حسابه، مقطع فيديو لعملية القبض على الأشخاص الثلاثة.

 

سي ان ان


 




 

 


 

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