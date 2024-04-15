الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

عطلة رسمية في 2 أيار احتفاء بيوم العمال العالمي

الارصاد : امطار رعدية في طريقها الى المملكة

رئيس الشورى السعودي يصل عمان اليوم

العمل: العفو العام لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل - فيديو

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب بعد وصوله مستويات قياسية؟

اسشتهاد طفلين برصاص جيش الاحتلال في مخيم النصيرات

منظمات "الهيكل" المتطرفة تدعو إلى اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى

التنمية الاجتماعية ومركز تطوير الأعمال يوقعان اتفاقية تعاون

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الإثنين، 15-04-2024 03:59 م

الإمارات.. انطلاق معرض الشرق الأوسط للطاقة

661d1dd94236043ae0086b76


الوكيل الإخباري- تنطلق غدًا فعاليات الدورة الـ49 من معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي، مع أكبر برنامج للتبادل المعرفي بجانب أجندة مركزة تتمحور حول استكشاف آفاق تحقيق أمن واستدامة الطاقة.

اضافة اعلان


وتقام الفعالية تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتستمر حتى 18 أبريل الجاري، وتشغل 14 قاعة عرض تمتد على مساحة تصل إلى 28,500 متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي، بنسبة نمو 35% قياسا بدورة العام الماضي من الفعالية.


ويحتضن المعرض أكثر من 1500 جهة عارضة محلية -في البلاد- وإقليمية، و14 جناحًا وطنيًا من الصين وبولندا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وكوريا وباكستان ورومانيا وإسبانيا وتايوان وتركيا والمملكة المتحدة.


وقال عزان محمد، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض، إن المعرض سيتناول مستقبل القطاع بما يعانيه من ارتفاع في الطلب وحاجة إلى التحول للحلول المستدامة وتلبية الاحتياجات الملحة لأمن الطاقة، كما ستطرح الجهات العارضة باقة من الحلول الرائدة القائمة على التكنولوجيا لإعادة رسم ملامح القطاع في مختلف جوانبه، بما يشمل الطاقة المتجددة وحلول النقل والتوزيع والحلول الذكية واستهلاك الطاقة وإدارتها، والمولدات الاحتياطية، والطاقة الحرجة.

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
661d15764c59b74d88185fdd

ذخائر "كراسنوبول" الفائقة الدقة تدمر الدبابات الألمانية والمدافع البولندية

AP23224536199141

القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 4 مسيّرات للحوثيين

661d12924c59b7448a32945a

الجيش الروسي يعزز مواقعه على محاور القتال ويكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

661d11e94c59b747c6255ae2

السفير الروسي: الرد الإسرائيلي على إيران قد يعني اندلاع حرب كبرى في المنطقة

1713182621383

تعيين الشيخ أحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

2024-04-14_18-55-19_600746

مسؤولون إسرائيليون: مجلس الحرب مصمم على الرد على إيران

أخبار متعلقة
01210

الاحتلال: أمريكا وبريطانيا وفرنسا شاركوا بالتصدي للهجوم الإيراني

file

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء 3 دول أوروبية في طهران

أسرار-الاناقة-للرجال-ملابس-رجالية-1024x576

تعرّف على أكثر دول العالم أناقة لعام 2024.. 4 دول عربية ضمن التصنيف - أسماء

0120

ماكرون يندد بتصريحات روسية تنطوي على "تهديد"

thumbs_b_c_e5809059343f3f300a3a626e54a3cced

فرنسا ترفع التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى