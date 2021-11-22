الإمارات ترحب بالتوقيع على الإتفاق السياسي في السودان

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الاثنين عبر تويتر إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.

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وأعاد الجيش السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيسا لمجلس الوزراء السوداني بموجب اتفاق تم توقيعه الأحد، ووعد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من الاضطرابات الدامية التي تسبب في اندلاعها الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

رويترز