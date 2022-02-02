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الأربعاء، 02-02-2022 10:20 م

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر الأربعاء، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".

وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

وطالبت الإمارات في وقت سابق اليوم، واشنطن بتعزيز القدرات الدفاعية المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

 




 

 


 

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