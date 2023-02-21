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الثلاثاء، 21-02-2023 10:12 ص

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تمويل شراء أسلحة لكييف من ميزانيته

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الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز بأن غالبية ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤيدون اقتراح إستونيا بشأن المشتريات المشتركة للأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.

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ويفكر الاتحاد الأوروبي في استخدام ميزانيته الخاصة لتمويل شراء الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر، حيث تدرس المفوضية الأوروبية وسائل استخدام ميزانية الكتلة لتوفير أموال أولية لمصنعي الأسلحة، فيما يتم وضع خطط شراء الأسلحة بمساعدة محامي المفوضية الأوروبية، حيث تحظر معاهدات الاتحاد الأوروبي الرئيسية استخدام الأموال لأغراض عسكرية.

ويشار إلى أن الاقتراح النهائي للمفوضية الأوروبية، على الأرجح، سيتم توزيعه على أعضاء الاتحاد الأوروبي في الفترة التي تسبق اجتماع وزراء دفاع دول الكتلة في 7 مارس المقبل.


وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول.

RT

 




 

 


 

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