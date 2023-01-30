الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

إعلان بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرنامج ماجستير الرياضيات في الجامعة الهاشمية

﻿دهس طفل عمره 5 سنوات في إربد

فيديو - الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة ذكرى ميلاده الحادي والستين

الاتحاد العمالي العام في لبنان يدرس تنفيذ إضراب عام

الملكة تكتب للملك: ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك

وزير العمل: لن يكون هناك أي قرار بتصويب العمالة الوافدة

استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين

ستولتنبرغ يدعو سيئول إلى توسيع مساعدتها لأوكرانيا

الدولار يتجه لتسجيل خسارة للشهر الرابع على التوالي

وزير التربية: خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي أمام مجلس الوزراء

الإثنين، 30-01-2023 10:05 ص

الاتحاد العمالي العام في لبنان يدرس تنفيذ إضراب عام

63d76a7b4c59b73315785410


الوكيل الإخباري- مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، يعقد الاتحاد العمالي العام اجتماعا مع اتحادات النقل، يدرس فيه تنفيذ إضراب عام.

اضافة اعلان

 

وقالت مصادر إنه بعد هذا اللقاء، ستعقد هيئة مكتب الاتحاد اجتماعا للتشاور في الخطوات التي سيتم اتخاذها وإقرارها في المجلس التنفيذي للاتحاد يوم الأربعاء المقبل.


ورجحت المصادر أن يتخذ الاتحاد العمالي قرارا بتنفيذ إضراب عام وشامل على الأراضي اللبنانية كافة تشارك فيه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقطاعات الصحية سيعلن عن موعده قريبا"، كاشفة عن "تنسيق يحصل بالتوازي مع الهيئات الاقتصادية والمحال التجارية للمشاركة فيه من خلال التوقف عن العمل لبعض الوقت لكي يأتي الإضراب شاملا في كافة المناطق".


وقالت المصادر: "الإضراب واقع حتما ولكن نحن ضد كل خطوة تؤدي إلى قطع الطرقات او ترتب على المواطن أعباء هو بغنى عنها في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أن"الاتحاد العمالي بصدد التحضير للقاء كبير وموسع سينعقد الأسبوع الحالي يجمع كافة النقابات إضافة إلى الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة وروابط الأساتذة وهيئات المجتمع المدني لإطلاق صرخة لوقف التدهور الاقتصادي الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63d75bb142360457f74189ff

ستولتنبرغ يدعو سيئول إلى توسيع مساعدتها لأوكرانيا

63d75ea94236045c30160534

السعودية.. وزارة التعليم تعلن عن محظورات في المدرسة

63d7436c4c59b7178b57cf9d

سياسي فرنسي يدعو بلاده للانسحاب من الناتو بعد تصريحات بشأن المواجهة مع روسيا

225604 (1)

جونسون يكشف كيف هدّده بوتين بالقتل قبل غزو أوكرانيا

63d754e74236042620029c99

تحذير إيراني لأوكرانيا بعد هجوم أصفهان

55d6de13c4618869198b45cb

إطلاق نار بالخطأ على الحدود بين الكوريتين