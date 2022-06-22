البرلمان العربي : المباحثات الأردنية المصرية السعودية صمام أمان

الوكيل الاخباري - ثمن البرلمان العربي، الجهود الكبيرة التي يقوم الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحفاظ على مقدرات الأمة العربية.



وأشاد البرلمان، بنتائج الجولة الخارجية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية لكل من جمهورية مصر العربية والأردن لا سيما على الصعيد الاقتصادي.



وأكد العسومي؛ أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن تعد زيارة تاريخية كونها تعد الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى الاردن بعد توليه ولاية العهد قبل 5 سنوات، لا سيما وأنه تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني بين الأردن والسعودية.

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