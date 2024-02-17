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السبت، 17-02-2024 02:57 م

البرلمان العربي يحذر من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة

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الوكيل الإخباري - حذر البرلمان العربي من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في العمل على الحد من تداعيات هذه الصراعات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، الذي تستضيفه المغرب.


وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمان العراقي في المجالات كافة خاصة مع ترؤس العراق الفترة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، ما يساهم في تنسيق الجهود والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة.


بترا

 




 

 


 

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