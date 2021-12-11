السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

الفايز ينعى عبيدات

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

السبت، 11-12-2021 11:44 ص

البنتاغون: مازلنا نرصد حشدا من القوات الروسية عند حدود أوكرانيا

thumbs_b_c_9e93ee5063c7d325eb61d092e201236a


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) أن الولايات المتحدة "لا تزال ترصد حشدا كبيرا للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا".

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه "لا يزال هناك عدد ملموس من القوات الروسية في الجزء الغربي من البلاد على الحدود مع أوكرانيا".


وأضاف: "نواصل رصد زيادة لها في الأيام والأسابيع الأخيرة"، مشيرا أنه لم يحدث أي تغير للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.


وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".


ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.


وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

 

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

قاضي التحقيق في انفجار بيروت يطلب القبض على وزير سابق

1605702447udvmK

صلاة استسقاء في السعودية الاثنين المقبل

thumbs_b_c_92451f8c360d0e4d51a5779f3a5778f8

تركيا تضيف العربية إلى لغات بوابة الحكومة الإلكترونية

_122055902_gettyface

تحذير بريطاني: عواقب وخيمة بانتظار روسيا إذا غزت أوكرانيا

Capture

رصد حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في جنوب الصين

643982_0

الصين تُهدد اميركا صراحةً: سنهاجم قواتكم

أخبار متعلقة
_122055902_gettyface

تحذير بريطاني: عواقب وخيمة بانتظار روسيا إذا غزت أوكرانيا

643982_0

الصين تُهدد اميركا صراحةً: سنهاجم قواتكم

العراق

أميركا تؤكد التزامها بشراكة استراتيجية مع العراق

امريكا

أمريكا تفرض حزمة عقوبات ضخمة على 4 دول

فرنسا

روسيا : العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية تتطور بالاتجاه الخاطئ

1023774859_0_0_1000_563_1920x0_80_0_0_45591134565952343ee4beff052d4039

العراق يعلن انسحاب قوات التحالف قبل نهاية 2021