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الثلاثاء، 05-03-2024 08:54 ص

البنتاغون يرد على أنباء استخدامه مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- نفت وزارة الدفاع الأمريكية اتهامات وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هين واشنطن باستخدام مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا.

وأكد البنتاغون أن "الولايات المتحدة لا تستخدم مقاتلات إف-35 في أوكرانيا".

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وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع السنغافوري خلال جلسة للجنة البرلمانية المعنية بالمشتريات العامة، إن الولايات المتحدة استخدمت طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتحديد مواقع وحدات الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا والتعرف عليها، وشاركت المعلومات مع شركائها في "الناتو".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت ما يزيد عن 75 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022، وعشرات المليارات من القروض التي تسميها مساعدات مالية.

 




 

 


 

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