السبت 21-08-2021
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السبت، 21-08-2021 11:15 ص

فيديو أثار ضجة..

البنتاغون يفسر تسليم رضيع أفغاني للقوات الأمريكية في مطار كابول

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الوكيل الاخباري - فسر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع للحظة تسليم رضيع أفغاني إلى القوات الأمريكية في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

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وأظهر الفيديو مجموعة من المواطنين يرتدون الزي التقليدي ويرفع أحدهم (وسط الزحام) طفلا ليتناوله أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية، في مشهد أثار تساؤلات وشائعات حول مصير الصغير.

 


لكن كيربي قال في مؤتمر صحفي الجمعة، إن الجنود أخذوا الطفل للعلاج في مستشفى داخل المنشأة، مضيفا: "طلب الوالد من مشاة البحرية أن يعتنوا بالطفل لأنه كان مريضا".

 

وأردف المتحدث بالقول: "لذا فإن مشاة البحرية التي تراها فوق الجدار أخذته إلى مستشفى نرويجي في المطار. لقد عالجوا الطفل وأعادوه إلى والده، لقد كان عملا من أعمال الرحمة".


وتابع كيربي أنها كانت الحالة الوحيدة التي كان على علم بها، وأنها كانت عملا من أعمال التعاطف والاحتراف نيابة عن الجنود هناك، مضيفا أنه ليس على علم بمكان وجود الطفل الآن، لأنه تم تسليمه لوالديه بعد تلقي العلاج.




 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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