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الخميس، 16-12-2021 07:43 ص

البنك الدولي يعلن عن تقديم تمويل قياسي للدول الأكثر فقرا

البنك الدولي


الوكيل الإخباري - أعلن البنك الدولي أن "المؤسسة الدولية للتنمية"، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة البلدان الأكثر فقرا.

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وقال البنك الدولي إن "المؤسسة الدولية للتنمية"، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقرا، حصلت على هذا التمويل لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الاقتصادي.


وأوضح البنك في بيان أن هذا أكبر "تجديد" على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم دعما ماليا لـ74 دولة، غالبيتها في إفريقيا.


ولفت رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس في البيان إلى أن "الالتزام السخي لشركائنا اليوم هو خطوة حاسمة لدعم البلدان الفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة كوفيد-19".


وتمول هذه المؤسسة بالدرجة الأولى من مساهمات الدول الأعضاء في البنك. ويجتمع المانحون مرة كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها.


يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من "مجموعة البنك الدولي" معنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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