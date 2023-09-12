البيت الأبيض: بايدن يعتزم استخدام "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاغون

الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاغون للعام المقبل، وسيصر على قبول مقترحاته.



وأشار البيان إلى أن الإدارة لا توافق على مشروع الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لأنه لا يتوافق مع المقترحات التي سبق أن طرحها البيت الأبيض.

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وأوضح بيان البيت الأبيض أن مقترحات الإدارة تمت مناقشتها على أساس الحزبين، ولكن "مع بقاء أقل من شهر قبل نهاية السنة المالية (30 سبتمبر)، فإن الجمهوريين يضيعون الوقت مع قانون أحادي الحزب يخفض الإنفاق الداخلي". ويعرّض الخدمات الشعب الأمريكي الحيوية للخطر".