الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

عطاء حكومي لإنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات لمستشفى معان

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند

انخفاض أسعار النفط عالميا

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

وفيات الجمعة 8/ 9/ 2023

طريقة لمعرفة تأثير زيادة الملح في الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يوميًا؟

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

ضابط مخابرات أمريكي يسخر من تصريحات بلينكن عن "نجاحات" هجوم قوات كييف المضاد

الجمعة، 08-09-2023 11:04 ص

بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند

1694154568658


الوكيل الاخباري- يشارك الرئيس الأميركي، جو بايدن، في قمّة مجموعة العشرين التي ستباشر أولى فعالياتها يوم السبت في الهند، والتي تبدو ضعيفة نسبيا في غياب نظيره الصيني شي جينبينغ، بحسب واشنطن بوست .

اضافة اعلان


وسيعقد الرئيس الأميركي اليوم الجمعة، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل أن يُشارك السبت والأحد في قمّة العشرين، ومن ثمّ يتّجه إلى فيتنام الأحد بعد انتهاء القمة .


وتُعدّ القمّة مناسبة لتوجيه رسالة إلى بكين والتحالفات المنافسة الصاعدة، بما فيها "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
وأبدى بايدن الأسبوع الماضي "خيبته" لغياب شي عن القمّة التي يُمثّله فيها رئيس الوزراء لي تشيانغ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة

64fa3e8c4236047c74191b1b

ضابط مخابرات أمريكي يسخر من تصريحات بلينكن عن "نجاحات" هجوم قوات كييف المضاد

64fa40e64c59b7035772914e

بعد فرنسا.. واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر

64fa39714c59b77fef449cf0

إدانة مستشار ترامب السابق بتهمة ازدراء الكونغرس

64fa2f5f4c59b73ae542090d

الأمن في كركوك يُلقي القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقي

64fa1982423604785951bced

مدفيديف: ماسك قد يكون آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية

أخبار متعلقة
ط

واشنطن: السجن 22 عاما لقائد براود بويز السابق بقضية الكابيتول

ك

ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

image_processing20220813-205898-j9bkxk

موسكو تدعو واشنطن لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية

image

الصين تطلق تدريبات عسكرية تحذيرية وتايوان تندد

١١

بايدن يأمر بتخصيص مساعدات إضافية لمكافحة الحرائق في هاواي

64de84fe423604299411f11e

البنتاغون: أوكرانيا تقدم لنا المعلومات عن استخدام القذائف العنقودية