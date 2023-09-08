بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند

الوكيل الاخباري- يشارك الرئيس الأميركي، جو بايدن، في قمّة مجموعة العشرين التي ستباشر أولى فعالياتها يوم السبت في الهند، والتي تبدو ضعيفة نسبيا في غياب نظيره الصيني شي جينبينغ، بحسب واشنطن بوست .

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وسيعقد الرئيس الأميركي اليوم الجمعة، اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل أن يُشارك السبت والأحد في قمّة العشرين، ومن ثمّ يتّجه إلى فيتنام الأحد بعد انتهاء القمة .



وتُعدّ القمّة مناسبة لتوجيه رسالة إلى بكين والتحالفات المنافسة الصاعدة، بما فيها "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وأبدى بايدن الأسبوع الماضي "خيبته" لغياب شي عن القمّة التي يُمثّله فيها رئيس الوزراء لي تشيانغ.