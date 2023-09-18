البيت الأبيض يؤكد إطلاق إيران سراح خمسة أمريكيين

الوكيل الاخباري- أكد البيت الأبيض أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح خمسة مواطنين أمريكيين اليوم الاثنين، كجزء من صفقة تبادل الأسرى وهم الآن يغادرون إيران على متن طائرة.

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وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: "إنهم (المواطنون الأمريكيون) ليسوا محتجزين لدى إيران في الوقت الحالي، إنهم على متن طائرة. لا نعرف بعد كيف حالهم. لا أستطيع إلا أن أتخيل أنهم مرتاحون للغاية". وأضاف أنه خلال ساعة تقريبا، سيقوم الأمريكيون المفرج عنهم بالهبوط مؤقتا خارج حدود إيران، وبعد ذلك سيعودون إلى الوطن.



وكجزء من صفقة التبادل، ستقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن خمسة إيرانيين وفك تجميد 6 مليارات دولار للاستخدام الإنساني.

