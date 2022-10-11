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الثلاثاء، 11-10-2022 09:19 م

البيت الأبيض يرفض التعليق على ما يشاع عن "محادثات" بين بوتين وماسك حول أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تنوي التعليق على ما يشاع من أنباء حول محادثة هاتفية بين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي معلقا على التقارير حول المحادثة الهاتفية بين بوتين وماسك بشأن التسوية في أوكرانيا: "سأترك السيد ماسك يكشف تفاصيل محادثاته بنفسه. من الواضح أنه لا يمثل الحكومة الأمريكية".

كما أكد أن القيادة الأوكرانية هي التي ستقرر متى تبدأ المفاوضات بشأن التسوية السلمية مع موسكو.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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