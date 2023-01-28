البيرو.. البرلمان يرفض طلب الرئيسة تقريب موعد الانتخابات

الوكيل الإخباري - رفض برلمان البيرو، أمس الجمعة، طلباً من الرئيسة دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل 2024 إلى ديسمبر 2023، في وقت تتصاعد التظاهرات المناهضة لها والتي أودت بالعشرات.



ونال المقترح خلال جلسة برلمانية استمرت سبع ساعات 45 صوتاً مؤيداً، مقابل 65 صوتاً معارضاً، فيما امتنع نائبان عن التصويت.

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بعد التصويت، تلقى رئيس البرلمان خوسيه وليامز طلباً من أجل "إعادة النظر في التصويت" ومناقشته الاثنين المقبل خلال جلسة جديدة، وإن كان من الصعب للغاية الآن عكس هذه النتيجة.



وقال وليامز إنه "بهذا التصويت، تم رفض مقترح الإصلاح الدستوري الهادف إلى تقديم موعد الانتخابات".



وطلبت بولوارتي، الرئيسة المؤقتة لبيرو، تقريب موعد الانتخابات "لإخراج البلاد" من الأزمة السياسية التي تمر بها منذ سبعة أسابيع.



ويطالب المتظاهرون بتقريب موعد الانتخابات من أجل إخراج البلاد "من المستنقع الذي نحن فيه".



وتقود الرئيسة المؤقّتة، البيرو، منذ أن عزل البرلمان في 7 ديسمبر الماضي، الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدّى إلى خروج تظاهرات عنيفة خلّفت 47 قتيلًا على الأقلّ.

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