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الإثنين، 07-08-2023 12:01 ص

السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 8 دول جديدة

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السعودية اليوم عن إتاحة تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمواطني 8 بلدان إضافية، ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة 57 دولة.

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وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لكل من ألبانيا وأذربيجان وجورجيا وقرغيزستان والمالديف وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن القرار يأتي في سياق جهود منظومة السياحة السعودية في سبيل تحقيق تطلعات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، بهدف الوصول إلى 100 مليون زيارة سنويا، بحلول العام 2030.
وأشارت الوكالة إلى أن مواطني الدول المذكورة الراغبين في استصدار تأشيرة الزيارة للمملكة، يمكنهم زيارة البوابة المخصصة للتأشيرة الإلكترونية "visitsaudi.com/ar/travel-regulations" للتعرف على جميع المعلومات والتسهيلات المقدمة، كما يمكنهم زيارة موقع "www.visitsaudi.com" من أجل التعرف على المملكة وثروتها السياحية.

وأوضحت "واس" أن السعودية استقبلت منذ إطلاق تأشيرة الزيارة في 2019، لغرض السياحة أو أداء العمرة خارج موسم الحج أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، 93.5 مليون زيارة في العام 2022، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال (49 مليار دولار أمريكي)، وذلك بزيادة تعادل 93% مقارنة بالعام السابق له 2021.

 




 

 


 

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