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الجمعة، 14-07-2023 08:35 م

التعاون الإسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

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الوكيل الاخباري - رحبت منظمة التعاون الإسلامي بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين.

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ورحبت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، بدعوة البرلمان الأوروبي الصادرة أمس، الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين، إضافة إلى تأكيده على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن دعمه لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستمر للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".


وعبرت المنظمة عن تقديرها لهذا الموقف، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس رؤية حل الدولتين، انسجامًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


 




 

 


 

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