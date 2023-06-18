الجامعة العربية تبحث مع الاتحاد الأوروبي أهم القضايا الإقليمية والدولية

الوكيل الإخباري - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، القضايا الإقليمية والدولية، من بينها التطورات في السودان، وليبيا، والصراع "الروسي الأوكراني".

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وبحث الطرفان الملف السوري والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لسوريا، والوعود التي تعهد بها، وكذلك النقاط المتعلقة بالملف الليبي والأوضاع في السودان.



كما تم بحث ملفات الهجرة غير الشرعية وكيفية دعم مصر لوقف هذه الظاهرة، وملف الطاقة بصفته أحد الملفات الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وملف الغاز الطبيعي، وملفات أخرى متعلقة بالمنطقة.



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