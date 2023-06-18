الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

الأحد، 18-06-2023 01:02 م

الجامعة العربية تبحث مع الاتحاد الأوروبي أهم القضايا الإقليمية والدولية

1687078223857


الوكيل الإخباري - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، القضايا الإقليمية والدولية، من بينها التطورات في السودان، وليبيا، والصراع "الروسي الأوكراني".

اضافة اعلان


وبحث الطرفان الملف السوري والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لسوريا، والوعود التي تعهد بها، وكذلك النقاط المتعلقة بالملف الليبي والأوضاع في السودان.


كما تم بحث ملفات الهجرة غير الشرعية وكيفية دعم مصر لوقف هذه الظاهرة، وملف الطاقة بصفته أحد الملفات الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وملف الغاز الطبيعي، وملفات أخرى متعلقة بالمنطقة.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1048676451_0_195_2949_1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97

بيسكوف ردا على دعوات لقتل الروس: سنعاقب كل من يقوم بذلك

Almawqea2021-11-03-12-40-08-904685

الرئيس العراقي يدعو الأمم المتحدة لإنقاذ 600 ألف نازح يواجهون ظروفا قاسية

ع

مقتل جندي عراقي وإصابة آخر بتفجير إرهابي

648eca6e4c59b7770b2fe0f3

بوتين: كثير من الجرحى يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية بعد الشفاء

2222222222222

خلل يتسبّب بكارثة داخل منجم في الصين- فيديو

648ed10f4c59b73af16fdabe

سالدو: انتهت المرحلة النشطة من الفيضان بمقاطعة خيرسون

أخبار متعلقة
64885ba94c59b741694f26c9

مصر تنشئ 4 سدود في جنوب السودان

Flag_of_the_Cooperation_Council_for_the_Arab_States_of_the_Gulf.svg

التعاون الخليجي يرحب بتوقيع اتفاقية الهدنة قصيرة الأمد في السودان

البرلمان-العربي

البرلمان العربي يندد بتعرض مبنى السفارة القطرية في السودان للاقتحام والتخريب

63679e1942360443691ae1aa

السيسي يتحدث عن تهديدات غير مسبوقة في المنطقة العربية

642bfd7a4c59b77a4c4ff03a

بوتين يوجه رسالة إلى قمة جدة

236208

بن سلمان يرحب بحضور الأسد إلى القمة العربية