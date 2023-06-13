الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

عاصفة غبارية في طريقها الى الاردن - فيديو

الحكومة : هيئة الخدمة والإدارة العامة تباشر أعمالها مطلع 2024

الملك: الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني

الملك يؤكد أهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام

البحرية: ايقاف حركة القوارب فقط وملاحة السفن كالمعتاد

وزير الأوقاف: لا يجوز شرعا استخدام خدمات الحج بتأشيرة غير مخصصة

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في الكرك ومأدبا والبلقاء

عاصفة غبارية في العقبة- فيديو

لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل مفاجئ

تراجع التضخم في أمريكا 4% خلال ايار

الثلاثاء، 13-06-2023 03:27 م

مصر تنشئ 4 سدود في جنوب السودان

64885ba94c59b741694f26c9


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن مصر ستعمل على إنشاء 4 سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية في جنوب السودان.

اضافة اعلان


وأضاف خلال لقائه مع نظيره الجنوب سوداني بال ماي دينج، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يجري تنفيذ 8 محطات لتلبية احتياجات مواطني جنوب السودان، والحفاظ على الصحة العامة، وكذلك إنشاء 4 سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية والتي ستُسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وبالتالي العمل على استقرار المواطنين، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.


كما أكد حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من خلال بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية، مشيرًا إلى الاتفاق على زيادة أعداد الكوادر الفنية من دولة جنوب السودان في الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنويًا.


وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتي ستصبح نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه، ووضع الخطط الموضوعة سابقًا حيز التنفيذ خاصة بالقارة الإفريقية التي تحتاج لتنفيذ مشروعات حقيقة تساعد الدول الإفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولًا لتحقيق رؤية المياه 2023 وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.


كما صرح بأنه سيتم افتتاح المركز الإفريقي PAN AFRICAN للمياه والتكيف مع المناخ لتدريب الأشقاء من دول القارة الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف والذي سيكون منبرا مهما للكوادر الفنية من جنوب السودان لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64886c3d42360409fa7ae4d4

موسكو تطالب الولايات المتحدة بالتعقل وعدم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

6488681a42360421b45e5fbf

السودان يعترض على البيان الختامي لقمة "إيغاد"

السودان

مقتل 4 مدنيين سودانيين وتدمير 4 منازل جراء قصف مدفعي في الخرطوم

648861504c59b77c1a21c271

بيان لنقابة الصحفيين السودانيين

648853db4c59b774ff51ff5d

الأمم المتحدة تعلن توفير تغطية تأمينية لإنقاذ خزان صافر العائم قبالة اليمن

64884c8842360421b45e5f96

إيران تعلن عن مفاوضات مع ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في الإمارات

أخبار متعلقة
Flag_of_the_Cooperation_Council_for_the_Arab_States_of_the_Gulf.svg

التعاون الخليجي يرحب بتوقيع اتفاقية الهدنة قصيرة الأمد في السودان

البرلمان-العربي

البرلمان العربي يندد بتعرض مبنى السفارة القطرية في السودان للاقتحام والتخريب

63679e1942360443691ae1aa

السيسي يتحدث عن تهديدات غير مسبوقة في المنطقة العربية

642bfd7a4c59b77a4c4ff03a

بوتين يوجه رسالة إلى قمة جدة

236208

بن سلمان يرحب بحضور الأسد إلى القمة العربية

6461f9744c59b71edf47f6c5

مصر تتفوق على السعودية في أكبر مزرعة تمور بالعالم - فيديو